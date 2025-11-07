Χριστούγεννα στη Χαλκιδική: Φωταγωγήθηκε το πρώτο δέντρο στον Ταξιάρχη

Επίσημη πρώτη για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων στη Χαλκιδική, καθώς φωταγωγήθηκε -σε ειδική τελετή- το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο στον Ταξιάρχη, γνωστό ως «χωριό των ελάτων».

Η «χριστουγεννιάτικη» εκδήλωση στη Χαλκιδική πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του ορεινού χωριού, ενώ παρευρέθηκε πλήθος κόσμου, κάθε ηλικίας. Το δέντρο ύψους 13 μέτρων, «φώτισε» τον ουρανό του Ταξιάρχη.

Η εκδήλωση συνοδεύτηκε από καλλιτεχνικά δρώμενα και μουσική επένδυση από τη Φιλαρμονική του Δήμου Πολυγύρου, που χάρισε χριστουγεννιάτικο κέφι σε κατοίκους και επισκέπτες.

Παρόντες ήταν η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Κατερίνα Ζωγράφου, βουλευτές του νομού, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι τοπικών συλλόγων. Ο δήμαρχος Πολυγύρου Γιώργος Εμμανουήλ έστειλε μήνυμα από την Αλεξανδρούπολη, όπου βρίσκεται για το συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ταξιάρχη, ο Σύλλογος Νεολαίας, ο Αθλητικός Σύλλογος Χολομών, ο Σύλλογος Γυναικών Ταξιάρχη και ο Σύλλογος Απανταχού Ταξιαρχιωτών, που συνέβαλαν στη διοργάνωση της πρώτης χριστουγεννιάτικης γιορτής της χρονιάς.

Χριστούγεννα στη Χαλκιδική: Γιατί αρχίζουν από τον Ταξιάρχη

«Επειδή ο Ταξιάρχης παράγει το 70-80% των καλλιεργημένων δέντρων στην Ελλάδα και με αφορμή το πανηγύρι του χωριού (Αρχαγγέλων) στις 8 Νοεμβρίου, την παραμονή της τοπικής εορτής στις 7 Νοεμβρίου μετά τον εσπερινό που τελείται στην εκκλησία, ανάβει παραδοσιακά εδώ και χρόνια στην πλατεία το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο σε όλη τη χώρα» διευκρινίζει σχετικά η Δάφνη Παρλιάρη, διοικητικό μέλος του Συλλόγου Νεολαίας Ταξιάρχη γιατί αρχίζουν από το χωριό τα Χριστούγεννα.

Η ίδια συνεχίζει: «Η φωταγώγηση του δέντρου γίνεται με την παρουσία πλήθους κατοίκων και επισκεπτών. Εκείνη την ημέρα ο Ταξιάρχης σφύζει από ζωή! Γεμίζει χαρά, χαμόγελα, μαγεία, φέρνει νωρίτερα το εορταστικό πνεύμα στην Ελλάδα. Είναι πλέον ένας πολύ γνωστός θεσμός που αναβιώνει με τεράστια επιτυχία και από εδώ κι στο εξής επιφυλάσσει ακόμη μεγαλύτερες εκπλήξεις για το μέλλον!».

Η εκδήλωση αυτή τελείται υπό την αιγίδα του δήμου Πολυγύρου, με την υποστήριξη της Κοινότητας του Ταξιάρχη, με τη συνδρομή χορηγών και τη βοήθεια εθελοντών, συλλόγων, κατοίκων και φορέων.

«Η συνεργασία που ξεκίνησε στη μανιταρογιορτή από όλους τους συλλόγους του χωριού, συνεχίζεται και στη γιορτή της φωταγώγησης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε τα μέγιστα και να δώσουμε το κάτι παραπάνω σε αυτή την εντυπωσιακή ημέρα της διοργάνωσης του δήμου Πολυγύρου» καταλήγει σχετικά η κυρία Παρλιάρη.