Χριστούγεννα 2025: Τα δρομολόγια των ΜΜΜ στην Αθήνα

Πώς θα κινηθούν μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi

Πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών θα ακολουθήσουν αύριο, ανήμερα των Χριστουγέννων (25/12) αλλά και μεθαύριο (26/12), τα ΜΜΜ της Αθήνας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΑΣΑ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το ίδιο δρομολόγιο θα ισχύσει και για την Πρωτοχρονιά αλλά και ανήμερα των Φώτων (6/1).

Δείτε εδώ αναλυτικά τα δρομολόγια για μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ.

Χριστούγεννα 2025: Πώς θα κινηθούν τα λεωφορεία

Δρομολόγια Κυριακής και αργιών θα ακολουθήσουν λεωφορεία και τρόλεϊ. Τα δρομολόγια θα είναι πιο αραιά, ενώ σε ισχύ θα τεθούν έκτακτες τροποποιήσεις για συγκεκριμένα δρομολόγια.

  • Άγιοι Ανάργυροι - Καματερό (Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου)

Γραμμή 704: Προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής από τις 11:00 έως τις 14:00.

  • Πειραιάς

Γραμμή 826: Λόγω εργασιών στην οδό Πατρών, η γραμμή θα τροποποιηθεί μερικώς και προσωρινά από τις 07:00 έως τις 15:00.

  • Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

Μερική και προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 826 από 07:00 έως 15:00, λόγω εργασιών στην οδό Πατρών, στον Δήμο Πειραιά.

