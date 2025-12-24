Χριστούγεννα 2025: Τα δρομολόγια των ΜΜΜ στην Αθήνα

Πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών θα ακολουθήσουν αύριο, ανήμερα των Χριστουγέννων (25/12) αλλά και μεθαύριο (26/12), τα ΜΜΜ της Αθήνας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΑΣΑ.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το ίδιο δρομολόγιο θα ισχύσει και για την Πρωτοχρονιά αλλά και ανήμερα των Φώτων (6/1).
Δείτε εδώ αναλυτικά τα δρομολόγια για μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ.
Χριστούγεννα 2025: Πώς θα κινηθούν τα λεωφορεία
Δρομολόγια Κυριακής και αργιών θα ακολουθήσουν λεωφορεία και τρόλεϊ. Τα δρομολόγια θα είναι πιο αραιά, ενώ σε ισχύ θα τεθούν έκτακτες τροποποιήσεις για συγκεκριμένα δρομολόγια.
- Άγιοι Ανάργυροι - Καματερό (Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου)
Γραμμή 704: Προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής από τις 11:00 έως τις 14:00.
- Πειραιάς
Γραμμή 826: Λόγω εργασιών στην οδό Πατρών, η γραμμή θα τροποποιηθεί μερικώς και προσωρινά από τις 07:00 έως τις 15:00.
- Σάββατο 27 Δεκεμβρίου
Μερική και προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 826 από 07:00 έως 15:00, λόγω εργασιών στην οδό Πατρών, στον Δήμο Πειραιά.