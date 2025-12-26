Χριστούγεννα 2025: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα ΜΜΜ στην Αθήνα

Με τροποποιημένο πρόγραμμα θα κινηθούν σήμερα, τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΣΑ σήμερα, την επόμενη των Χριστουγέννων, τα λεωφορεία της ΟΣΥ και της κοινοπραξίας, όπως και τα τρόλεϊ, θα κινούνται με πρόγραμμα Κυριακής και αργιών.

Παράλληλα, επισημαίνεται πως το ίδιο θα ισχύσει τόσο την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026, όσο και την Τρίτη 6 Ιανουαρίου.

Ωστόσο στις 2 και στις 5 Ιανουαρίου, θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολογίων για τα ίδια μέσα.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα δρομολόγια για μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ.

Χριστούγεννα 2025: Πώς θα κινηθούν τα λεωφορεία σήμερα

Δρομολόγια Κυριακής και αργιών θα ακολουθήσουν σήμερα λεωφορεία και τρόλεϊ. Τα δρομολόγια θα είναι πιο αραιά, ενώ σε ισχύ θα τεθούν έκτακτες τροποποιήσεις για συγκεκριμένα δρομολόγια.

Άγιοι Ανάργυροι - Καματερό (Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου)

Γραμμή 704: Προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής από τις 11:00 έως τις 14:00.

Πειραιάς

Γραμμή 826: Λόγω εργασιών στην οδό Πατρών, η γραμμή θα τροποποιηθεί μερικώς και προσωρινά από τις 07:00 έως τις 15:00.

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

Μερική και προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 826 από 07:00 έως 15:00, λόγω εργασιών στην οδό Πατρών, στον Δήμο Πειραιά.