Χρήστος Μαυρίκης: Φυλάκιση έξι ετών χωρίς αναστολή για δωροδοκία δικαστή

Ο Χρήστος Μαυρίκης κρίθηκε ένοχος -από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων- για το αδίκημα της δωροδοκίας δικαστή, επιβάλλοντάς του ποινή κάθειρξης έξι ετών και χρηματική ποινή 20 χιλιάδων ευρώ.

Η ποινή που του επιβλήθηκε είναι χωρίς αναστολή έως την έφεση. Υπενθυμίζεται πως στον Χρήστο Μαυρίκη, είχε ανακληθεί το καθεστώς του κατ' οίκον περιορισμού που τού είχε επιβληθεί από τον Μάιο του 2025 με την κατηγορία της δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού, και έτσι επέστρεψε στη φυλακή.

Ο Χρήστος Μαυρίκης αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι το ποσό του 1.000.000 ευρώ που αναφερόταν στην επιστολή προς ανώτατο δικαστικό λειτουργό δεν αποτελούσε πρόταση χρηματισμού, αλλά πιθανή «μεσιτική αμοιβή» που θα λάμβανε ο ίδιος.

Χρήστος Μαυρίκης: Τι είπε στην απολογία του

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο Χρήστος Μαυρίκης είπε τα εξής: «Εμένα τα προβλήματα μου ξεκίνησαν το 93 όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση των υποκλοπών. Τότε τα πολιτικά πάθη μεταξύ των δικαστών ήταν πολύ έντονα και στα δικαστήρια έπεσαν όλοι πάνω μου. Τότε δεν είχα ακόμα καταλάβει τι γίνεται με τα δικαστήρια δεν είχαν καμία εμπλοκή. Εγώ είχα στραφεί τότε προς το θεό, αργότερα συνέβησαν διάφορα γεγονότα σε αυτούς που με αδικούσαν έως τραγικά τα οποία με συγκλόνισαν, αυτό είναι μια παρένθεση.

Είμαστε στην πέμπτη προσπάθεια. Αυτό που θέλω είναι να δικαστεί η υπόθεση στην ουσία και να ξεκαθαριστεί αν η έκταση ανήκει στο Δημόσιο ή όχι. Εγώ ήθελα να βγει η απόφαση για ξεμπλοκαριστεί και να μπορεί να πουληθεί και να πραγματοποιήσω το έργο που είχα στο μυαλό μου. Μια νόμιμη πράξη ζήτησα. Να μπει στην ουσία Δεν ζήτησα κάλυψε το.

: Αυτό το 1 εκατομμύριο από τι θα ήταν; Μαυρίκης : Αυτό ήταν τα λεφτά που θα έδινε ο αγοραστής στον πωλητή. Σήμερα αν υπήρχε αυτή η έκταση θα ερχόντουσαν εδώ όλες οι ενώσεις ευρωπαϊκές. Θα ήθελαν να σχεδιάσουν και διακοπές στην Ελλάδα.

Εισαγγελεας : Εσείς πρώτα ζητήσατε κάτι και μετά θα παραχωρούσατε και την έκταση;

: Εσείς πρώτα ζητήσατε κάτι και μετά θα παραχωρούσατε και την έκταση; Μαυρίκης: Η προσπάθεια μου είναι να κάνω κάτι προς τιμή των τεσσάρων δικαστών από τη μια είμαι εγώ, από την άλλη οι πολυκατοικίες, από την άλλη εσείς που ψάχνετε τρόπους να με κλείσετε φυλακή. Η μεσιτεία πως μεταφράζεται σε δωροδοκία; Εγώ δεν είχα τέτοια πρόθεση, ούτε σκέψη δεν πέρασε. Η μοναδική μου απαίτηση είναι να υλοποιήσω αυτό το έργο.

Την ενοχή του Χρήστου Μαυρίκη πρότεινε ο εισαγγελέας: «Εδώ έχουμε ένα κείμενο που έχει συντάξει ο ίδιος, δεν μπορώ να το συνδέσω με το χαρακτήρα της βιασύνης. Έχει μια αγανάκτηση απέναντι στους δικαστές που έχουν ασχοληθεί με την αγωγή και ζητά από έναν ανώτατο δικαστικό λειτουργό, να επέμβη σε έναν πρωτόδικη. Ο κύριος κατηγορούμενος περίμενε ότι είναι ορθό αυτό».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ