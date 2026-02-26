Χρήστος Μαυρίκης: Επιστρέφει στη φυλακή

Ανακλήθηκε το καθεστώς του κατ' οίκον περιορισμού στον Χρήστο Μαυρίκη, που τού είχε επιβληθεί από τον Μάιο του 2025 με την κατηγορία της δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού, και έτσι επιστρέφει στη φυλακή.

Υπενθυμίζεται πως σε βάρος του Χρήστου Μαυρίκη είχε ασκηθεί ποινική δίωξη σχετικά με το περιστατικό πυροβολισμών στα Σπάτα, στις 16 Φεβρουαρίου, και την πολύωρη επιχείρηση σύλληψής του που ακολούθησε.

Ο 71χρονος είχε κλειδωθεί στο σπίτι του, ύστερα από πυροβολισμούς που έριξε στον αέρα έπειτα από διαπληκτισμό. Η εκδίκαση της υπόθεσης μετατέθηκε για τον Απρίλιο, με τον ίδιο να αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος.

Χρήστος Μαυρίκης: Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς

Σε βάρος του, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομης κατοχής πυρομαχικών (αμπούλες για κρότου λάμψης), απείθειας, απειλής και παράνομης κατοχής ναυτικής φωτοβολίδας.

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς είχε λάβει χώρα στις 16 Φεβρουαρίου στα Σπάτα, στην περιοχή Ήμερου Πεύκου, όπου ο Χρήστος Μαυρίκης συνελήφθη στο σπίτι του.

Γύρω στις 7:30 το απόγευμα της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, ο Χρήστος Μαυρίκης φέρεται να ήρθε σε διαπληκτισμό με έναν άλλον άνδρα, αλβανικής καταγωγής, και να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα ενώ αμέσως μετά οχυρώθηκε στο σπίτι του.

Ο άνδρας κάλεσε την Ελληνική Αστυνομία. Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ απέκλεισαν την περιοχή.

Με πληροφορίες από τον ΑΝΤ1