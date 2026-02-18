Χρήστος Μαυρίκης: Αναβλήθηκε για τις 23 Απριλίου η δίκη του

Στις 23 Απριλίου 2026 θα καθίσει στο εδώλιο του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείων Αθηνών ο Χρήστος Μαυρίκης, μετά τη νέα αναβολή που πήρε η δικάσιμος.

Ο Χρήστος Μαυρίκης κατηγορείται μεταξύ άλλων για πυροβολισμούς στη γειτονιά του στα Σπάτα, περιστατικό που σημειώθηκε πριν από δύο ημέρες.

Η υπόθεση αναβλήθηκε για να προσέλθει να καταθέσει στο δικαστήριο ως μάρτυρας, ο άνδρας με τον οποίο ο κατηγορούμενος φέρεται να διαπληκτίστηκε.

Σε βάρος του, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομης κατοχής πυρομαχικών (αμπούλες για κρότου λάμψης), απείθειας, απειλής και παράνομης κατοχής ναυτικής φωτοβολίδας.