Χρήστος Μάστορας: Την Τετάρτη η εκδίκαση της υπόθεσης για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Αύριο Τετάρτη (18/02) πρόκειται να εκδικαστεί η υπόθεση του Χρήστου Μάστορα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, έπειτα από τρεις διαδοχικές αναβολές.

Ο Χρήστος Μάστορας είχε συλληφθεί τα ξημερώματα της Δευτέρας 3 Φεβρουαρίου 2025 στο κέντρο της Αθήνας, κατόπιν ελέγχου της Τροχαίας, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να επιχείρησε αρχικά να αποφύγει τον έλεγχο, χωρίς όμως επιτυχία, καθώς ακινητοποιήθηκε σε επόμενο σημείο ελέγχου.

Σε βάρος του Χρήστου Μάστορα σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.