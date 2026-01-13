Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη

Χωρίς ταξί μένουν η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη σήμερα και αύριο, λόγω της νέας 48ωρης απεργίας, την οποία ανακοίνωσε προ ολίγων ημερών, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.).

Μεταξύ άλλων, τα μέλη του συνδικάτου αναφέρονται σε «ανάλγητη, αυθαίρετη και εμμονική επιβολή της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης στα ταξί, από 1/1/2026».

Οι οδηγοί τραβούν χειρόφρενο, γιατί όπως δηλώνει ιδιοκτήτης εταιρείας ταξί στο Action24 «γιατί δεν υπάρχει αποτέλεσμα σε αυτό που ζητάμε, τη συνάντηση με τον υφυπουργό, να κάτσουμε να βρούμε λύσεις. Μας έχει κλείσει την πόρτα. Ας ξεκινήσουμε από την πετρελαιοκίνηση που υποχρεώνει από 1/1 να γίνει αλλαγή σε αυτοκίνητα ηλεκτροκίνητα. Δεν υπάρχει υποδομή».

«Τρίτη 13 Ιανουαρίου και κάθε μέρα την ίδια ώρα συγκέντρωση με τα οχήματα μας Σπ. Πάτση & Λεωφ. Αθηνών στις 10.00 το πρωί και πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Μεταφορών», αναφέρει σχετικό κάλεσμα του ΣΑΤΑ στην επίσημη ιστοσελίδα του.

Απεργία ταξί: Τα αιτήματα