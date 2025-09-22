Χωρίς ταξί σήμερα η Αττική λόγω 18ωρης απεργίας

Χωρίς ταξί θα μείνει η Αττική σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) έχει προκηρύξει 18ωρη απεργία από τις 12 τα ξημερώματα έως τις 6 το απόγευμα.

Η κινητοποίηση γίνεται ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι επαγγελματίες να συμμετάσχουν στην έκτακτη γενική συνέλευση του Συνδικάτου, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί της ίδιας ημέρας.

Οι αυτοκινητιστές διαμαρτύρονται για «υποβάθμιση του ρόλου» του ΣΑΤΑ και για την «ανεξέλεγκτη είσοδο μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο».

«Δεν θα κάνουμε πίσω. Πάνε να μας τελειώσουν, να τελειώσουν με το ελεύθερο επάγγελμα του ταξιτζή και να δώσουν τη δουλειά μας στους ιδιώτες», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ., στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη και επικίνδυνη καμπή για τον κλάδο μας.Τα σενάρια περί πλήρους απελευθέρωσης του μεταφορικού έργου επανέρχονται πιο έντονα από ποτέ και απειλούν ευθέως:

Την βιωσιμότητα του επαγγέλματός μας

Την οικονομική αξιοπρέπεια χιλιάδων οικογενειών

Τη νόμιμη λειτουργία του ταξί ως δημόσιας υπηρεσίας μεταφοράς Κυρανάκης & Κεφαλογιάννη καταστρατηγούν αντισυνταγματικά μέσω Κ.Υ.Α. την έννοια της αστικής μεταφοράς όπως ορίζει ο νόμος και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

Υποχρεωτική ηλ/κίνηση – Φορολογικό – Πειρατεία – Υποκλοπή Μετ. Έργου – Πολυεθνικές, μας τελειώνουν.

«Η υποβάθμιση του ρόλου μας και η ανεξέλεγκτη είσοδος μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο δεν είναι ένα μακρινό σενάριο — είναι ήδη σε εξέλιξη με τις ευλογίες της κυβέρνησης», επισημαίνουν.