Χωρίς ομιλία στο Σύνταγμα η Μαρία Καρυστιανού: «Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω»

Οι δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα με αφορμή τα τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη

The LiFO team

Τους λόγους για τους οποίους δεν πραγματοποίησε ομιλία στο συλλαλητήριο για τη συμπλήρωση τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη εξήγησε, με δηλώσεις της από το Σύνταγμα, η Μαρία Καρυστιανού.

Όπως είπε σε δηλώσεις της: «Ήρθα στις 12 η ώρα όπως ήταν η ώρα της συγκέντρωσης, με σκοπό να μιλήσω και εγώ για το παιδί μου και για όλο τον αγώνα των Τεμπών. Κατάλαβα όμως ένα δίωρο μετά ότι η οργανωτική επιτροπή είχε ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα με την συμμετοχή ομιλιών συγγενών και εργατικών κέντρων. Ουσιαστικά για κάποιο λόγο αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω. Είναι θεμιτός κάθε αγώνας η σημερινή ημέρα όμως ήταν αφιερωμένη στους νεκρούς των Τεμπών».
 

