Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια Ηλεκτρικός, Μετρό και Τραμ το Σάββατο λόγω στάσης εργασίας

Χωρίς νυχτερινή λειτουργία θα μείνουν το Σάββατο 29 Νοεμβρίου οι Γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, λόγω τετράωρης προειδοποιητικής στάσης εργασίας των εργαζομένων από τη 01.00 έως τις 05.00 π.μ.

Οι εργαζόμενοι στις Σταθερές Συγκοινωνίες προχωρούν στην κινητοποίηση διαμαρτυρόμενοι για την «αδράνεια και τις ασυνεπείς δημόσιες τοποθετήσεις» της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Μεταφορών, κυρίως σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις μισθών αλλά και την αμοιβή των νυχτερινών και αργιών.

Στην ανακοίνωσή τους υπενθυμίζουν ότι οι αυξήσεις και οι σχετικές ρυθμίσεις αποτελούν δεσμεύσεις που έχουν ήδη περιληφθεί στην ισχύουσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ 2024-2025), όμως —όπως τονίζουν— παραμένουν ανεκτέλεστες παρά τη δημόσια δέσμευση του αναπληρωτή υπουργού.

Παράλληλα υπογραμμίζουν σειρά κρίσιμων προβλημάτων τα οποία, όπως λένε, καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την εφαρμογή 24ωρης λειτουργίας στα Μέσα Σταθερής Τροχιάς:

σοβαρή υποστελέχωση σε ειδικότητες λειτουργίας και συντήρησης,

έλλειψη διαθέσιμων συρμών,

μη αναγνώριση προϋπηρεσίας για τους νεοπροσληφθέντες στον ιδιωτικό τομέα.

«Δεν είμαστε επαίτες. Θέλουμε να εργαζόμαστε με αξιοπρέπεια και να αμειβόμαστε για την εργασία μας», σημειώνουν, ζητώντας την κατανόηση των επιβατών για την ταλαιπωρία των νυχτερινών ωρών.

Τονίζουν επίσης ότι ο αγώνας τους στοχεύει στην αναβάθμιση των μέσων σταθερής τροχιάς συνολικά, προς όφελος όλων των πολιτών, και καλούν το υπουργείο Μεταφορών και τη διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. να υλοποιήσουν άμεσα τις δεσμεύσεις τους.