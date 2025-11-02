«Χωρίς εισιτήριο» σε μετρό, λεωφορεία, τραμ, τρόλεϊ - Πώς πληρώνουμε

Τη δυνατότητα να πληρώνουν το εισιτήριό τους ανέπαφα έχουνε από τον Ιανουάριο του 2025 οι επιβάτες.

Η δυνατότητα αυτή «έκανε» πρεμιέρα την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου, για τις ανέπαφες πληρωμές σε μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ, με τις Συγκοινωνίες Αθηνών να «μπαίνουν» σε μια νέα ψηφιακή εποχή, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μετακίνησης προς το επιβατικό κοινό.

Πώς πληρώνουμε στα ΜΜΜ «χωρίς εισιτήριο»

Το σύστημα ανέπαφων πληρωμών «tap2ride» με τραπεζική κάρτα και ψηφιακό πορτοφόλι μέσω των ενεργοποιημένων συσκευών (smartphone, smartwatch) είναι διαθέσιμο σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Μετρό, Τραμ).

Έτσι, οι επιβάτες, εκτός από ATH.ENA Ticket ή ATH.ENA Card, μπορούν να χρησιμοποιούν και τη χρεωστική - πιστωτική - προπληρωμένη τους κάρτα ή το «έξυπνο» κινητό τους τηλέφωνο για να επιβιβάζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Σημειώνεται ότι από τον Απρίλιο του 2024 είχε ξεκινήσει πιλοτικά η εφαρμογή του συστήματος ανέπαφων πληρωμών στα λεωφορεία των γραμμών Express του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Χ93, Χ95, Χ96, Χ97).

Οι επιβάτες που χρησιμοποιούν μέσα μεταφοράς αρμοδιότητας ΟΑΣΑ, έχουν την δυνατότητα εναλλακτικά να πληρώνουν το εισιτήριό τους ανέπαφα, περνώντας την τραπεζική τους κάρτα πάνω από τα επικυρωτικά μηχανήματα με τη σχετική ένδειξη των ανέπαφων συναλλαγών και να χρεώνεται η αξία της διαδρομής στον λογαριασμό του επιβάτη.

Με τη νέα αυτή υπηρεσία, η Αθήνα έχει ενταχθεί στη λίστα των ευρωπαϊκών πόλεων, όπως η Μαδρίτη, το Μιλάνο, και το Λονδίνο που δίνουν τη δυνατότητα στους επιβάτες να μετακινούνται με απλό, ασφαλή και άνετο τρόπο, συμβάλλοντας στην αύξηση της χρήσης των ΜΜΜ.

«Οι δημόσιες αστικές συγκοινωνίες θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη των έξυπνων πόλεων και στη διευκόλυνση των μετακινήσεων των χρηστών, με τις ανέπαφες πληρωμές (tap & pay) να προσφέρουν μια ασφαλή και ανεμπόδιστη εμπειρία για τους επιβάτες και τους διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς που αναζητούν εύκολη, άμεση και ασφαλή πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες» είχαν αναφέρει στελέχη του ΟΑΣΑ.

Τα οφέλη για τον επιβάτη

Με την εφαρμογή της χρήσης τραπεζικών καρτών για την επιβίβαση στα ΜΜΜ, το επιβατικό κοινό δεν θα χρειάζεται: