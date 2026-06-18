Ο οικισμός της Ελλάδας που αποθεώνει το National Geographic: «Ο ιδανικός προορισμός για ένα οικογενειακό ταξίδι»

Από τα πλακόστρωτα σοκάκια και τις παραλίες με χρυσή άμμο μέχρι τα κάστρα, τα πευκοδάση και τα παραδοσιακά χωριά, η Ελλάδα διαθέτει πληθώρα προορισμών που μπορούν να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.

Το National Geographic συχνά στρέφει το βλέμμα του σε λιγότερο προβεβλημένες γωνιές της Ελλάδας, αφιερώνοντας εκτενή δημοσιεύματα στη φυσική ομορφιά των νησιών, τα παραδοσιακά χωριά, τις κρυμμένες παραλίες και τα τοπία που παραμένουν μακριά από τον μαζικό τουρισμό.

Σε πρόσφατο δημοσίευμά του, ο ταξιδιωτικός οδηγός του National Geographic μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους του στο Instagram, μία δημοσίευση για τον ελληνικό οικισμό που θεωρεί «ιδανικό προορισμό για ένα οικογενειακό ταξίδι», εστιάζοντας στους δρόμους της χωρίς αυτοκίνητα και την ακρόπολη που δεσπόζει πάνω από το χωριό, τα ορεινά χωριά και τις παραλίες και τις κοντινές αποστάσεις.

Τα πλακόστρωτα δρομάκια, τα ασβεστωμένα σπίτια και οι όμορφες εκκλησίες

«Η παραθαλάσσια κοινότητα, που έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO, και ο παρακείμενος κόλπος της Βλύχας αποτελούν τον ιδανικό προορισμό για οικογενειακές διακοπές, συνδυάζοντας πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, τοπική κουζίνα και παραλίες με χρυσή άμμο», αναφέρει το δημοσίευμα για τη Λίνδο και προσθέτει:

«Χτισμένη σε έναν μεγάλο κόλπο στην ανατολική ακτή της Ρόδου, η Λίνδος, με τα πλακόστρωτα δρομάκια της χωρίς αυτοκίνητα και τα ασβεστωμένα σπίτια της, προσφέρει ένα γραφικό σκηνικό για μια μέρα περιπλάνησης» με αναφορά στις «όμορφες εκκλησίες όπου μπορείτε να ανάψετε κεριά, πλούσιες σε χρυσό και διακοσμημένες με ψηφιδωτά, όπως η Εκκλησία της Παναγίας, τις ταβέρνες με θέα στη θάλασσα, όπου τα παιδιά μπορούν να απολαύσουν σουβλάκι και μια ατμοσφαιρική νυχτερινή αγορά».



Με πληροφορίες από National Geographic, «Why the car-free coastal town Lindos in Rhodes is one of Greece's best family breaks» by Maria Pieri