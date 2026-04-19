Χολαργός: Συνελήφθη για παιδική πορνογραφία 46χρονος που οργάνωνε εκδρομές για ανηλίκους στα social

Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησαν οι Αρχές στον Χολαργό, για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έπειτα από έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του συλληφθέντα στον Χολαργό και στην κατοχή του βρέθηκαν 171 αρχεία με οπτικοακουστικό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Στη συνέχεια, κατά την έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις σκληροί δίσκοι με μεγάλο όγκο αντίστοιχου υλικού.

Χολαργός: O 46χρονος οργάνωνε εκδρομές για ανηλίκους στα social

Ο 46χρονος, φέρεται να είχε δημιουργήσει μία ομάδα στα social media, μέσω της οποίας οργάνωνε δραστηριότητες και ποδηλατικές εξορμήσεις σε περιοχές όπως ο Υμηττός και η Πάρνηθα, στις οποίες συμμετείχαν ανήλικοι, δημοσιεύοντας και σχετικό υλικό από αυτές.

Ο ίδιος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια υπόθεση, ενώ τότε είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από διεθνή συνεργασία αστυνομικών αρχών, με αφορμή σήμα της Europol που οδήγησε στον εντοπισμό ηλεκτρονικών ιχνών χρήστη από την Ελλάδα, στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας ευρωπαϊκών και διεθνών αρχών.

