Χολαργός: Στα χέρια της Αστυνομίας οι δύο δράστες της επίθεσης σε 14χρονο

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται οι δύο δράστες που επιτέθηκαν με μαχαίρι στον 14χρονο στον Χολαργό.

Πρόκειται για 19χρονο, ελληνικής καταγωγής, ο οποίος πήγε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του στο ΑΤ Χολαργού και παραδόθηκε δηλώνοντας ότι εμπλέκεται στο περιστατικό.

Ο δεύτερος δράστης, ηλικίας 17 χρονών, αλβανικής καταγωγής, εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο στην περιοχή του Μεταξουργείου. Ο ίδιος μάλιστα, είχε ομολογήσει την πράξη του μέσω βίντεο που ανέβασε στα social media.

«Ήμουν εγώ και ο φίλος μου που το κάναμε. Ο φίλος μου, με λίγα λόγια, του την έδωσε από πίσω, εγώ από μπροστά. Συνολικά, οι ουλές που έχει στο σώμα του, ήταν τρεις μαχαιριές και όχι όσες λέτε εσείς», ακούγεται να λέει στο βίντεο.

Φέρεται να υπάρχει και ένα επιπλέον βίντεο από τον 19χρονο δράστη, όπου ποζάρει πάνω σε ένα ασημί αυτοκίνητο, κρατώντας το μαχαίρι της επίθεσης.

Υπενθυμίζεται πως το μεσημέρι του Σαββάτου ο 17χρονος και ο 19χρονος με «δόλωμα» μία κοπέλα, με την οποία ο 14χρονος μιλούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έστησαν καρτέρι προκειμένου να του επιτεθούν.

Ο 14χρονος είχε δώσει ραντεβού με την κοπέλα, αλλά όταν έφτασε στο σημείο βρήκε μαζί με την κοπέλα μία φίλη της και τους δύο δράστες, οι οποίοι έβγαλαν μαχαίρια και του κατάφεραν τουλάχιστον τρεις μαχαιριές, σε κοιλιά και γλουτούς.

«Ο ένας με μαχαίρωσε και ο δεύτερος με χτύπησε με γροθιές»

Το αιμόφυρτο παιδί κατάφερε να φτάσει σε μία καφετέρια και να ζητήσει βοήθεια, ώσπου ήρθε το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

«Περίπου στις 15:30 καθόμουν στα σκαλάκια στην 17ης Νοεμβρίου. Περίμενα μία κοπέλα που είχαμε κλείσει ραντεβού μέσω Instagram. Εμφανίστηκαν δύο άτομα με τα οποία είχα παρελθόν. Ο ένας με μαχαίρωσε και ο δεύτερος με χτύπησε με γροθιές», είπε ο 14χρονος στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς.

Σημειώνεται πως ο 14χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.