Χολαργός: Μαχαίρωσαν επτά φορές 14χρονο σε ραντεβού-παγίδα με 20χρονη

Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένας 14χρονος, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι το βράδυ της Κυριακής σε κεντρικό σημείο του Χολαργού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος φέρει επτά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση.

Ο 14χρονος φέρεται να οδηγήθηκε στο σημείο έπειτα από επικοινωνία με κοπέλα που χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα. Εκεί τον ανέμεναν δύο μεγαλύτεροι σε ηλικία ανήλικοι, οι οποίοι του επιτέθηκαν με γροθιές και μαχαίρι. Στο σημείο βρισκόταν και δεύτερο κορίτσι, το οποίο παρακολουθούσε την επίθεση.

Μετά τον τραυματισμό του, ο ανήλικος κατάφερε να μετακινηθεί σε κοντινή καφετέρια, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Λίγο αργότερα διακομίστηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω περίθαλψη.

«Εχουμε τσακωθεί και με μαχαιρώσανε. Μου την είχαν στημένη» δήλωσε ο ανήλικος στην εκπομπή Live News.

Μάρτυρας που βρισκόταν στο κατάστημα ανέφερε ότι το παιδί έφερε εμφανή τραύματα και δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει αρχικά με τους οικείους του. Άμεσα ειδοποιήθηκαν ασθενοφόρο και αστυνομία, που έσπευσαν στο σημείο.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και τη διακρίβωση των συνθηκών της επίθεσης.