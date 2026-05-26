Χολαργός: Απειλές δεχόταν η 53χρονη που πυροβολήθηκε από τον αυτόχειρα σύζυγό της - Όλο το χρονικό

Μια οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ στον Χολαργό, με έναν 57χρονο να πυροβολεί και να τραυματίζει την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια να βάζει τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο.

Το αιματηρό περιστατικό στον Χολαργό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:30 το βράδυ της Δευτέρας, στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Ξανθίππου, κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές αρχές μετά από κλήση.

Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έφτασαν πρώτοι στο σημείο αντίκρισαν στην είσοδο του κτιρίου την 53χρονη αιμόφυρτη, με τραύμα από όπλο στο πόδι. Αμέσως της τοποθετήθηκε τουρνικέ για να περιοριστεί η ακατάσχετη αιμορραγία, πριν παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου και νοσηλεύεται.

Χολαργός: Το θύμα δεχόταν απειλές από τον 57χρονο σύζυγό της

Στη συνέχεια, οι αστυνομικές δυνάμεις ανέβηκαν στο διαμέρισμα του ζευγαριού, εντοπίζοντας τον 57χρονο νεκρό με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο δράστης, αφού πυροβόλησε τη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας, επέστρεψε στο διαμέρισμά τους και αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον, το θύμα δεχόταν απειλές από τον 57χρονο σύζυγό της το τελευταίο χρονικό διάστημα. Παρά το βαρύ κλίμα των προηγούμενων ημερών, οι γείτονες ανέφεραν πως το χθεσινό βράδυ δεν προηγήθηκε κάποιος έντονος καβγάς που να προϊδεάζει αυτό που θα ακολουθούσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο σύζυγοι ασχολούνταν συστηματικά με την σκοποβολή, γεγονός που εξηγεί τη νόμιμη κατοχή των δύο όπλων που βρέθηκαν.

Τα ακριβή αίτια και τα κίνητρα που ώθησαν τον 57χρονο στην απόπειρα δολοφονίας της συζύγου του και στην αυτοκτονία παραμένουν υπό διερεύνηση από την Ασφάλεια, η οποία συλλέγει καταθέσεις από το περιβάλλον του ζευγαριού.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ