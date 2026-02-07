Χίος: Στον ανακριτή σήμερα ο φερόμενος ως διακινητής - Παραμένουν στο νοσοκομείο 20 τραυματίες

Το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή ο Μαροκινός που έχει ταυτοποιηθεί ως διακινητής στην υπόθεση του ναυαγίου με τους 15 νεκρούς μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή της Χίου.

Παρότι αναμένεται το επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα, τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν ότι οι θάνατοι προκλήθηκαν από σοβαρά τραύματα και όχι από πνιγμό.

Στις 18:00 έχει προγραμματιστεί η απολογία του κατηγορούμενου, σε βάρος του οποίου έχουν ήδη ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση ναυαγίου με θανατηφόρα κατάληξη, καθώς και για διακίνηση μεταναστών. Μέσω των συνηγόρων του, ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει ότι προσδοκά μια δίκαιη διαδικασία, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις ή σκοπιμότητες.

Ο κατηγορούμενος νοσηλεύεται υπό φρούρηση σε κοντέινερ. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρει τραύματα στον θώρακα.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακίνηση ανθρώπων και πρόκληση ναυαγίου, έπειτα από επίσκεψη εισαγγελέα.

Στο νοσοκομείου της Χίου παραμένουν 20 άτομα, ενώ 5 από τους τραυματίες πήραν εξιτήριο. Πρόκειται για τρεις γυναίκες οι οποίες παρέμειναν στο νοσοκομείο καθώς νοσηλεύονται τα παιδιά τους και για δυο άνδρες που οδηγήθηκαν στη ΒΙΑΛ, στο κέντρο υποδοχής Χίου.

Δύο βαριά περιστατικά αναφέρει η Ιατρική Υπηρεσία Χίου και πρόκειται για γυναίκα με κρανιοεγκεφαλικη κάκωση που έχασε το μωρό της και ασθενή με τραυματισμό στην κοιλιακή χώρα.



Τέσσερις από τις σορούς δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί ενώ κάποιες έχουν ήδη μεταφερθεί στο κοιμητήριο Σχιστού.

Χίος: Ερωτήματα για την τραγωδία

Παράλληλα, ανοιχτά παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση μεταξύ του φουσκωτού σκάφους και περιπολικού του Λιμενικού.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην επίσημη έκθεση λιμενικού, ο φερόμενος ως διακινητής φέρεται να άλλαξε αιφνιδίως πορεία, εκτελώντας επικίνδυνους ελιγμούς που έθεσαν σε κίνδυνο τόσο το πλήρωμα του περιπολικού όσο και τους επιβαίνοντες.

Η πρόσκρουση καταγράφηκε στη δεξιά πλευρά του ταχύπλοου και, λόγω της έντασης, το σκάφος ανετράπη, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα.

Θέση για το τραγικό περιστατικό πήρε και ο πρωθυπουργός, ο οποίος σε δηλώσεις του στο περιοδικό Foreign Policy ανέφερε ότι, βάσει της αρχικής ενημέρωσης, το φουσκωτό σκάφος των μεταναστών ήταν εκείνο που προσέκρουσε στο σκάφος του Λιμενικού.Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και θα διεξαχθεί με απόλυτη διαφάνεια.