Χίος: Πώς συνέβη η τραγωδία με τους τουλάχιστον 15 νεκρούς μετανάστες

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/2) ανοιχτά της παραλίας Μυρσινιδίου της Χίου όπου συγκρούστηκαν σκάφος μεταναστών και πλωτό του Λιμενικού.

Συνολικά 15 είναι οι νεκροί που ανασύρθηκαν μέχρι στιγμής από το σημείο της σύγκρουσης. Πρόκειται για 11 άνδρες και 4 γυναίκες, ενώ οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 25.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στις 12 τα μεσάνυχτα στο νοσοκομείο της Χίου κατέληξε μια γυναίκα από τους τραυματίες που είχαν μεταφερθεί εκεί.

Μεταξύ των τραυματιών, είναι 10 παιδιά. Την ίδια ώρα, δύο στελέχη του Λιμενικού έχουν τραυματιστεί και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια γυναίκα, η οποία έχει διάσειση και έναν άνδρα με εξάρθρωση ώμου.

Δύο έγκυες γυναίκες συγκαταλέγονται επίσης, ανάμεσα στους τραυματίες και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, αλλά έχασαν τα έμβρυα, που κυοφορούσαν. Σοβαρά τραυματισμένοι είναι τρεις μετανάστες.

Ενας τραυματίας, με ρήξη σπλήνας και διαφράγματος υποβάλλεται, ήδη, σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι άλλοι δύο, με ρήξη ήπατος και με πνευμονοθώρακα, αντίστοιχα, θα υποβληθούν, επίσης σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Για ορθοπεδική επέμβαση θα οδηγηθει στο χειρουργείο και ένας άλλος τραυματίας.

Τα τραυματισμένα παιδιά νοσηλεύονται στην Παιδιατρική κλινική, με ορθοπεδικά, κυρίως, τραύματα.

Συνολικά, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ διακομίστηκαν στο νοσοκομείο οι τραυματίες.

Λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα, άρχισαν να παραλαμβάνονται από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ , οι σοροί που έχουν ανασυρθεί.

Τραγωδία στη Χίο: Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή αναφέρει για το τραγικό περιστατικό με τους 15 νεκρούς που σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Χίο:

«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα).

Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15).

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (05) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου. Επισυνάπτεται σχετικό φωτογραφικό υλικό του φουσκωτού περιπολικού σκάφους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), όπου διακρίνεται το σημείο πρόσκρουσης στη δεξιά πλευρά».

Στο ΕΡΤnews μίλησε ο Γιώργος Δανιήλ, δήμαρχος Οινουσσών, τονίζοντας ότι το περιπολικό που ενεπλάκη στο συμβάν βρισκόταν στις Οινούσσες και έκανε περιπολία όταν εντόπισε τη λέμβο των μεταναστών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ