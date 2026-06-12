Χίος: Νεκρός 31χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι - Συνελήφθη ο θείος του

Ένας 31χρονος έχασε τη ζωή του στη Χίο έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που φέρεται να δέχθηκε από τον 51χρονο θείο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, όλα ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας Χίου, όταν οι δύο άνδρες είχαν έντονο καβγά για λόγους που παραμένουν άγνωστοι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 51χρονος τραυμάτισε τον ανιψιό του στην κοιλιά με μαχαίρι.

Λίγο αργότερα, ο 31χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χίου.

Ο 51χρονος θείος του θύματος, συνελήφθη και κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Χίου, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

