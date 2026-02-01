Χίος: Μεγάλος βράχος έπεσε στον δρόμο από κατολίσθηση, ζημιές σε ΙΧ

Κατολίσθηση σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Χίο, στον δρόμο προς τα Καρδάμυλα, στην περιοχή Σαραπιό.

Όπως αναφέρει το politischios.gr μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από πλαγιά και κατέληξε στο οδόστρωμα, κλείνοντας πλήρως τη μία πλευρά του δρόμου.

Εκείνη τη στιγμή περνούσε από το σημείο ΙΧ με δύο επιβάτες. Το αυτοκίνητο υπέστη μικρές υλικές ζημιές, όμως δεν υπήρξε τραυματισμός. Με δεδομένο το μέγεθος του βράχου, η έκβαση αποδίδεται σε καθαρή τύχη.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η κατολίσθηση έγινε όταν ο βράχος αποκολλήθηκε από απότομη πλαγιά. Στη συνέχεια κατέληξε στο οδόστρωμα και έκλεισε τον δρόμο στο συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Αστυνομίας, που απέκλεισαν την περιοχή. Παράλληλα, κινητοποιήθηκε η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας και του Δήμου Χίου, ώστε να απομακρυνθεί ο βράχος και να αποκατασταθεί η ασφαλής κυκλοφορία.