Χίος: Άφαντος ο δραπέτης που πήδηξε με τις χειροπέδες στη θάλασσα

Άφαντος παραμένει ο 32χρονος Τούρκος κρατούμενος, που πήδηξε με τις χειροπέδες στη θάλασσα ανοιχτά της Χίου.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:00 τα ξημερώματα της Κυριακής ανοιχτά της Χίου, καθώς ο 32χρονος προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού, μεταφερόταν στη Λέσβο προκειμένου να γίνει το δικαστήριο.

Τότε ο 32χρονος προσποιούμενος ότι κοιμόταν, αιφνιδίασε τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν όταν σηκώθηκε και άρχισε να τρέχει μέσα στο πλοίο.

Μάλιστα εκείνη τη στιγμή, ένας επιβάτης του πλοίου άνοιξε την πόρτα για να βγει στο κατάστρωμα και ο άνδρας βρήκε την ευκαιρία και πήδηξε με τις χειροπέδες από το κατάστρωμα στη θάλασσα.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και το πλοίο ακινητοποιήθηκε προκειμένου να εντοπιστεί ο 32χρονος, με τις έρευνες να συνεχίζονται μέχρι τώρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι αστυνομικοί που τον συνόδευαν συνελήφθησαν, ενώ έχει κινηθεί και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τον δραπέτη στη Χίο

«Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 31 Αυγούστου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων με πλοίο, ένας εκ των μεταγόμενων κρατουμένων, εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Άμεσα, οι αστυνομικοί - συνοδοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο κινητοποίησε σκάφη για τον εντοπισμό και τη διάσωση του κρατουμένου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, το οποίο διενεργεί και το προανακριτικό έργο, ενώ επιπλέον για την υπόθεση κινήθηκε η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής».