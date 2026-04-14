Χίος: 32χρονη τραυματίστηκε από ρουκέτα στη γνάθο το βράδυ της Ανάστασης

Μια 32χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ της Ανάστασης στη Χίο, όταν χτυπήθηκε από ρουκέτα, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό κάταγμα στη γνάθο.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ κατευθυνόταν προς την εκκλησία του Αγίου Μάρκου στον Βροντάδο της Χίου μαζί με την οικογένειά της, στο πλαίσιο των εορτασμών του Πάσχα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ρουκέτα την χτύπησε στο πρόσωπο, προκαλώντας συντριπτικό κάταγμα στο σαγόνι, ενώ φέρεται να υπήρξε και απώλεια δοντιών λόγω της έντασης του χτυπήματος.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χίου για τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο εκεί δεν υπήρχε διαθέσιμος γναθοχειρουργός για την αντιμετώπιση του περιστατικού, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων.

Για τον λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή της σε νοσοκομειακή μονάδα της Αθήνας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, με στόχο την αποκατάσταση των σοβαρών κακώσεων στο πρόσωπο και τη γνάθο.



