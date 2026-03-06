Χιονότρυπα Φαλακρού: Τι γνωρίζουμε για ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα στην Ελλάδα

Η Χιονότρυπα του Φαλακρού, αν και αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά φαινόμενα που μπορεί να συναντήσει κανείς στην Ελλάδα, παραμένει σχετικά άγνωστη ακόμη και σε πολλούς λάτρεις των χειμερινών σπορ και των ορεινών εξορμήσεων.

Βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού και μοιάζει με μια «μαύρη καρδιά» μέσα στα χιόνια, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στο ορεινό τοπίο.

Μια παρέα τεσσάρων ορειβατών - φωτογράφων βρέθηκε στο σημείο και περιέγραψε στην εκπομπή «Περίμετρος» της ΕΡΤ3 τον λόγο για τον οποίο το συγκεκριμένο σημείο ξεχωρίζει.

«Είμαστε περίπου στα 2.150 μέτρα, στην αρχή της χιονότρυπας», λέει ένας εκ των ορειβατών στην εκπομπή, εξηγώντας πώς γίνεται η κατάβαση και ποιοι μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, αποθεώνοντας το φυσικό φαινόμενο.

Ο ίδιος τόνισε ότι επέλεξαν τη συγκεκριμένη περιοχή γιατί, όπως είπε «είναι ένα φανταστικό βουνό και άγνωστο στον περισσότερο κόσμο. Το Φαλακρό είναι το δεύτερο μεγαλύτερο χιονοδρομικό κέντρο στην Ελλάδα. Η χιονότρυπα είναι κάτι το μαγικό».

Για το πώς δημιουργήθηκε το φαινόμενο, ο ίδιος επικαλέστηκε πληροφορίες από το παρελθόν, σύμφωνα με τις οποίες αρχικά επρόκειτο για ένα σπήλαιο, η «οροφή» του οποίου κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί η σημερινή χιονότρυπα, ενώ μέρος του σπηλαίου εξακολουθεί να υπάρχει.

Ένα ακόμη εντυπωσιακό χαρακτηριστικό είναι ότι στο εσωτερικό της κοιλότητας διατηρείται πάγος καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, τόσο τον χειμώνα όσο και το καλοκαίρι.

