Χιλιάδες κοντέινερ με κινεζικά προϊόντα κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά

Μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατά του λαθρεμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώθηκε στο λιμάνι του Πειραιά, όπου κατασχέθηκαν 2.435 κοντέινερ με προϊόντα κινεζικής προέλευσης.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Εισαγγελέα (EPPO), έξι άτομα –μεταξύ αυτών και δύο τελωνειακοί υπάλληλοι– κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματικό δίκτυο που εισήγαγε παρανόμως προϊόντα από την Κίνα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Καλυψώ», χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη κατάσχεση εμπορευματοκιβωτίων στην ιστορία της ΕΕ. Η συνολική αξία των κατασχεθέντων υπολογίζεται στα 250 εκατ. ευρώ (περίπου 295 εκατ. δολάρια). Τα προϊόντα που βρέθηκαν ήταν κυρίως ηλεκτρικά ποδήλατα, υφάσματα και υποδήματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η εισαγωγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Πειραιά, ο οποίος ελέγχεται κατά πλειοψηφία από την κινεζική COSCO, θυγατρική του κράτους της Κίνας. Η υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον έλεγχο των εμπορευματικών ροών και τη διασφάλιση της διαφάνειας στο διεθνές εμπόριο.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το EPPO τονίζει ότι πρόκειται για «καίριο πλήγμα» σε ένα δίκτυο που επιχείρησε να πλημμυρίσει την Ευρώπη με παραποιημένα ή παρανόμως εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα.