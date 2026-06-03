Hells Angels: Στην Ηγουμενίτσα η διεθνής λέσχη μοτοσικλετιστών - Ειδικό σχέδιο από την ΕΛΑΣ

Σε εγρήγορση βρίσκεται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI) για τη συνάντηση της διεθνούς, με προέλευση τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέσχης μοτοσικλετιστών Hells Angels, που θα πραγματοποιηθεί στην Ηγουμενίτσα.

Στη διεθνή συνάντηση της Hells Angels στην Ηγουμενίτσα αναμένεται να συμμετάσχουν πάνω από 4.000 άτομα, τα μέλη της οποίας θα πραγματοποιήσουν από τις 5 μέχρι τις 7 Ιουνίου κάμπινγκ στο Δρέπανο.

Αξίζει να αναφερθεί πως τα μέλη της Hells Angels, κατά το παρελθόν, έχουν απασχολήσει διεθνώς τις διωκτικές αρχές για διακίνηση ναρκωτικών και εκβιασμούς μεταξύ άλλων.

Hells Angels: Ο ξυλοδαρμός μέχρι θανάτου του Έλληνα στην Ηγουμενίτσα

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της, η Hells Angels πρόκειται για μία διεθνή λέσχη μοτοσικλετιστών που έχει μέλη της σε όλο τον κόσμο. Χιλιάδες εξ' αυτών, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν απασχολήσει για διακίνηση ναρκωτικών και εκβιασμούς.

Μάλιστα, το 2015, μετά από καυγά, πάλι στην Ηγουμενίτσα, είχαν ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου έναν Έλληνα, ενώ έναν χρόνο πριν, το 2014, η λέσχη τους στην περιοχή του Κορωπίου, είχε γίνει στόχος βομβιστικής επίθεσης.

Τα μέλη τους στην Ελλάδα δεν θεωρούνται εξίσου σκληροί από τις αστυνομικές αρχές, ωστόσο αναμένονται και άτομα με «βαρύ» ποινικό παρελθόν και γι' αυτόν τον λόγο έχουν εκπονηθεί σχέδια για την τάξη και την ασφάλεια στην περιοχή της Ηγουμενίτσας.

Μεταξύ άλλων, στα μέτρα θα συμμμετάσχουν και δυνάμεις τάξεις και ασφάλειας της περιοχής και όμορων περιοχών, καθώς και του Λιμενικού, που θα πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε άτομα ενδιαφέροντος.