Hellenic Train: Προβλήματα στο δίκτυο μετά την κακοκαιρία – Αλλαγές στα Intercity Αθήνας-Θεσσαλονίκης

Η Hellenic Train ανακοίνωσε αλλαγές στα δρομολόγια, μετά από πρόβλημα στο δίκτυο που προκλήθηκε λόγω κακοκαιρίας.

Οι αλλαγές αφορούν τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών Intercity στη γραμμή Αθήνα–Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Μετά από νέα ενημέρωση του ΟΣΕ αναφορικά με τη διακοπή της σιδηροδρομικής κίνησης στο τμήμα Λάρισας-Λειανοκλαδίου, εξαιτίας των πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή, από σήμερα και μέχρι νεότερης ειδοποίησης, τα δρομολόγια θα διαμορφώνονται ως εξής:

IC 50 και IC 56 (αναχώρηση από Αθήνα): θα ολοκληρώνουν τη διαδρομή τους στο Λειανοκλάδι, όπου θα παραλαμβάνουν τους επιβάτες που φτάνουν οδικώς από Θεσσαλονίκη, πριν ξεκινήσουν ξανά για Αθήνα.

IC 51 και IC 57 (αναχώρηση από Θεσσαλονίκη): θα τερματίζουν στη Λάρισα, όπου θα υποδέχονται τους επιβάτες που μεταφέρονται από Αθήνα, για να συνεχίσουν στη συνέχεια προς Θεσσαλονίκη.

Το ενδιάμεσο τμήμα Λειανοκλάδι – Λάρισα – Λειανοκλάδι θα εξυπηρετείται με λεωφορεία της Hellenic Train. Μετά την οδική τους μεταφορά, οι επιβάτες θα επιβιβάζονται εκ νέου στις αντίστοιχες αμαξοστοιχίες, ώστε να συνεχίζουν κανονικά τη διαδρομή τους.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία τονίζει ότι βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ασφαλή και άμεση εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.