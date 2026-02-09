Hellenic Train: Φωτιά στον Ασπρόπυργο προκάλεσε καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων

Καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στη γραμμή Κιάτο Πειραιάς Κιάτο, μετά από φωτιά στο ύψος του Ασπροπύργου, που οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας.

Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι, με εντολή της Πυροσβεστικής και του διαχειριστή υποδομής ΟΣΕ, η σιδηροδρομική κίνηση στη συγκεκριμένη γραμμή σταμάτησε από τις 20.59 έως τις 21.26, με συνέπεια να δημιουργηθούν σημαντικές καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το δρομολόγιο 2300 από Πειραιά προς Κιάτο, με 140 επιβάτες, παρέμεινε στον σταθμό Άνω Λιοσίων και αναχώρησε με καθυστέρηση 26 λεπτών. Η αμαξοστοιχία 1329 από Κιάτο προς Πειραιά, με 110 επιβάτες, έμεινε στον σταθμό Ασπροπύργου και ξεκίνησε με καθυστέρηση 54 λεπτών. Το δρομολόγιο 2301 από Κιάτο προς Πειραιά, με 50 επιβάτες, παρέμεινε στον σταθμό Μεγάρων και αναχώρησε με καθυστέρηση 4 λεπτών.

Η Hellenic Train ανέφερε ότι βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και ότι κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για ασφαλή και έγκαιρη εξυπηρέτηση των επιβατών, ευχαριστώντας το κοινό για την κατανόηση.