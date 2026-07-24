Hellenic Train: Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Λάρισα – Ραψάνη λόγω φωτιάς

Τη διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Λάρισα – Ραψάνη λόγω φωτιάς, ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Από τις 16:50 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λάρισα- Ραψάνη διεκόπη εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη γραμμή.

Η Hellenic Train ενημέρωσε πρώτον, ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1599 (Θεσσαλονίκη - Έδεσσα) με 120 επιβάτες, παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Ευαγγελισμός και δεύτερον, ότι αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια στη γραμμή Λάρισα - Θεσσαλονίκη - Λάρισα.

«Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας» σημείωσε στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία σχετικά με τη διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο κοντά στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ