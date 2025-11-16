Hellenic Train: 24ωρη απεργία την Τρίτη 18 Νοεμβρίου

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν τα σωματεία εργαζομένων και οι μηχανοδηγοί της Hellenic Train, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, σύμφωνα με εξώδικο που απέστειλαν προς τη διοίκηση της εταιρείας.

Η κινητοποίηση, όπως αναφέρουν, αποφασίστηκε ομόφωνα από τα διοικητικά συμβούλια του Σωματείου Εργαζομένων Hellenic Train και της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η απόφαση για απεργία αποτελεί «αναγκαιότητα» λόγω της «συστηματικής αδιαφορίας» της εταιρείας για την επίλυση σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων.

Στο εξώδικο που εστάλη στη Hellenic Train γίνεται επίσης αναφορά στην προηγούμενη στάση εργασίας, κατά την οποία — σύμφωνα με τους εργαζόμενους — η εταιρεία δεν συμμετείχε στη διαδικασία δημόσιου διαλόγου ενώπιον του ΟΜΕΔ.

Κεντρικά ζητήματα που θέτουν τα σωματεία αφορούν καθυστερήσεις στα δρομολόγια, προβλήματα στο τροχαίο υλικό, ελλείψεις προσωπικού, αλλά και υποβαθμισμένες συνθήκες εργασίας στις τεχνικές εγκαταστάσεις.

Ειδική αναφορά γίνεται σε περιστατικά που καταγράφηκαν το προηγούμενο διάστημα, όπως η πλημμύρα στο μηχανοστάσιο του Ρέντη και η πτώση σοβάδων σε εγκατάσταση της Θεσσαλονίκης.

Τα σωματεία κάνουν λόγο για επικίνδυνες συνθήκες εργασίας σε μηχανοστάσια, έλλειψη συντήρησης υποδομών και υποστελέχωση σε κρίσιμες ειδικότητες.

Επισημαίνουν επίσης ότι οι ελλείψεις προσωπικού έχουν ως αποτέλεσμα εντατικοποίηση της εργασίας, με εξαντλητικά ωράρια που, όπως υποστηρίζουν, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν «αδικαιολόγητες απολύσεις» τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων και αυτή εργαζομένου με 40 χρόνια υπηρεσίας, ενώ κάνουν λόγο για κλίμα «τρομοκρατίας και εκφοβισμού» εντός της εταιρείας.

Ζητήματα εγείρονται και για τη νέα υπηρεσία customer care, όπου αναφέρονται συχνές μεταβολές ωραρίων και καταγγελίες για παρενοχλητική συμπεριφορά στελεχών.

Hellenic Train: Ποια τα αιτήματα των εργαζομένων

Μεταξύ των αιτημάτων που παραθέτουν τα σωματεία περιλαμβάνονται:

άμεσες προσλήψεις και πλήρης στελέχωση υπηρεσιών

τήρηση ωραρίων και υγιεινών συνθηκών εργασίας

επισκευές και εκσυγχρονισμός μηχανοστασίων και εξοπλισμού

μέτρα για τον περιορισμό καθυστερήσεων στα δρομολόγια

προστασία θέσεων εργασίας και τήρηση πειθαρχικών διαδικασιών

ανάκληση απολύσεων

αποκατάσταση συνθηκών υγιεινής στους σταθμούς

ολοκλήρωση έργων υποδομής και αναβάθμιση συστημάτων ασφαλείας

Τα σωματεία καλούν την εταιρεία σε δημόσιο διάλογο με τη διαδικασία του ΟΜΕΔ και προειδοποιούν ότι πιθανή μη ανταπόκριση θα οδηγήσει σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, ενημερώνουν ότι θα διαθέσουν το προβλεπόμενο Προσωπικό Ασφαλείας και Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της απεργίας.