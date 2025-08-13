Χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς: Σε πορτοκαλί συναγερμό για φωτιά Αττική και εννέα Περιφέρειες 

Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται και σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου, οι αρμόδιες αρχές, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε προειδοποίηση για πολύ υψηλό κίνδυνο φωτιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4) σε περιοχές δέκα Περιφερειών της χώρας.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές περιοχές δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν ιδιαίτερα την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά στην ύπαιθρο, όπως η χρήση φλόγας, εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, καθώς και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (περιλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Πρέβεζας, Π.Ε. Άρτας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (Π.Ε. Σποράδων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Φθιώτιδας, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Φωκίδας, Π.Ε. Εύβοιας, περιλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Λευκάδας, Π.Ε. Κεφαλληνίας, Π.Ε. Ιθάκης, Π.Ε. Ζακύνθου)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π.Ε. Καβάλας, Π.Ε. Θάσου, Π.Ε. Ξάνθης, Π.Ε. Ροδόπης, Π.Ε. Έβρου, περιλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Χαλκιδικής, περιλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Π.Ε. Λέσβου, Π.Ε. Λήμνου)

Ιδιαίτερη προσοχή ζητά η Πολιτική Προστασία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.