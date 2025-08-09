Χάρτης Copernicus: Σχεδόν 16.000 στρέμματα καμένης γης στην Ανατολική Αττική το φετινό καλοκαίρι

Σχεδόν 15.808 στρέμματα γης έχουν καταστραφεί από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 8 Αυγούστου στην Ανατολική Αττική, σύμφωνα με τον χάρτη ταχείας χαρτογράφησης του Copernicus Emergency Management.

Η καταγραφή αποκαλύπτει ότι η καταστροφή ήρθε να προστεθεί σε περιοχές που ήδη είχαν πληγεί φέτος: στις 26 Ιουνίου, μεγάλη πυρκαγία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή Θυμάρι, γεγονός που επίσης αποτυπώνεται στον χάρτη.

Στην απεικόνιση, το κίτρινο χρώμα αντιπροσωπεύει τις εκτάσεις που κάηκαν τον Ιούνιο, ενώ το πρόσφατο μαρκάρισμα καλύπτει τις περιοχές που παραδόθηκαν στις φλόγες την περασμένη Παρασκευή. Η φωτιά, που εξαπλώθηκε ταχύτατα λόγω των ισχυρών ανέμων, άφησε πίσω της σπίτια και οχήματα κατεστραμμένα, καθώς και σοβαρές ζημιές σε βασικές υποδομές.

Φωτ: Copernicus Emergency Management

Η τραγική διάσταση της καταστροφής αποτυπώνεται και στην απώλεια ενός ηλικιωμένου στο Τογάνι Κερατέας. Η σορός του βρέθηκε στο κρεβάτι του, μέσα στο πλινθόκτιστο σπίτι του, με τις αρχές να εκτιμούν ότι δεν αντιλήφθηκε έγκαιρα τον κίνδυνο για να απομακρυνθεί.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι εκτεταμένες αναζωπυρώσεις ανάγκασαν τις αρχές να εκδώσουν επανειλημμένα μηνύματα εκκένωσης για αρκετούς οικισμούς. Για πρώτη φορά, η μάχη με τις φλόγες συνεχίστηκε από αέρος και τη νύχτα, με ρίψεις νερού από Canadair, ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση του μετώπου.

Εναέρια μέσα επιχειρούν στην Ανατολική Αττική / Φωτ: Eurokinissi

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν εκατοντάδες πυροσβέστες, κάτοικοι και εθελοντές, με τη συνδρομή επίγειων και εναέριων μέσων, ενώ Πολιτική Προστασία και τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι η πλήρης αποκατάσταση των ζημιών θα απαιτήσει μεγάλο χρονικό διάστημα.