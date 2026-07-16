Χάρης Δούκας για ρωγμές σε κτίρια της Κυψέλης: «Ζητήσαμε γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκειά τους»

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της εταιρείας «Ελληνικό Μετρό» και κατοίκων της Κυψέλης στο Δημαρχείο Αθηνών, με αφορμή τις ρωγμές και τις βλάβες που έχουν παρουσιαστεί σε 200 διαμερίσματα της περιοχής, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες του μετρό.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο Χάρης Δούκας ξεκαθάρισε ότι ο δήμος τάσσεται στον πλευρό των πολιτών, θέτοντας τρία βασικά αιτήματα προς την κατασκευάστρια εταιρεία. Παράλληλα επιβεβαίωσε ότι οι ιδιοκτησίες που έχουν πληγεί αφορούν 200 κατοικίες, δηλαδή 200 οικογένειες.

Κυψέλη: Τα τρία αιτήματα που τέθηκαν

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε τα εξής:

«Στεκόμαστε ενεργά δίπλα στους κατοίκους και είχαμε μία πολύ αναλυτική συζήτηση με στελέχη και τη διοίκηση της "Ελληνικό Μετρό". Συζητήσαμε για όλα τα κρίσιμα θέματα. Ζητήσαμε, πρώτον, να υπάρξουν γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτιρίων και ανεξάρτητος δημόσιος φορέας, ο οποίος να πιστοποιήσει ότι τα κτίρια αυτά είναι εντάξει στατικά. Δεύτερον, να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις και οι αποκαταστάσεις, όπως προβλέπει ο νόμος.

Αυτή τη στιγμή στην περιοχή, για όλους αυτούς τους λόγους, ο μετροπόντικας έχει σταματήσει. Περιμένουμε, από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες να μας ενημερώσουν για το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία το αμέσως επόμενο διάστημα. Τρίτον, ζητάμε αναλυτική ενημέρωση μόλις εκδοθεί το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, σχετικά με τη διαδικασία επανεκκίνησης των εργασιών στην Κυψέλη. Είμαστε εδώ μαζί με τους κατοίκους για να παρακολουθούμε από κοντά όλες τις εξελίξεις. Θέλουμε τη Γραμμή 4 του Μετρό, αλλά θέλουμε όλα να γίνονται σε συνθήκες ασφάλειας, όπως προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις».

Οι εκπρόσωποι των κατοίκων παρουσίασαν την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή και μετέφεραν τις ανησυχίες και τα αιτήματά τους για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, κατά τη χθεσινή συνεδρίασή του, ζήτησε την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ασφάλεια των κατοίκων και της περιουσίας τους, την πλήρη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τις βλάβες, την ταχεία αποκατάστασή τους, καθώς και τη διαρκή ενημέρωση των πολιτών για την εξέλιξη των σχετικών ενεργειών.

Οι εργασίες εκσκαφής στην Κυψέλη έχουν παγώσει

Αυτή τη στιγμή, οι εργασίες εκσκαφής στην Κυψέλη έχουν παγώσει. Ο κ. Δούκας παραδέχθηκε ότι η περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερη ευαισθησία, η οποία ήταν εξαρχής γνωστή, γεγονός που επέβαλε τη χρήση χιλιάδων αισθητήρων ελέγχου.

«Αυτή τη στιγμή στην περιοχή αυτή για όλα αυτά τα θέματα ο μετροπόντικας έχει σταματήσει. Ήταν μια περιοχή η οποία από την αρχή ξέραμε, ήξεραν οι ειδικοί, ότι έχει ρέματα, ότι έχει ιδιαίτερη ευαισθησία και ότι χρειάζεται επιπλέον μετρήσεις. Μας θυμίσανε μάλιστα ότι είναι 3.000 αισθητήρες και στον μετροπόντικα και γύρω-γύρω για να μπορούν να ελέγξουν, και ακριβώς λόγω των προβλημάτων δύο φορές σταμάτησε και τώρα υπάρχει η διακοπή», εξήγησε ο Δήμαρχος.

Για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο και να διασφαλιστεί η ασφαλής επανεκκίνηση του έργου, η «Ελληνικό Μετρό» έχει επιστρατεύσει ειδικούς επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, έχει γίνει ανάθεση σε καθηγητές και εμπειρογνώμονες, εκ των οποίων ο ένας είναι από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ο άλλος από το εξωτερικό, οι οποίοι καλούνται να παρουσιάσουν το πώς μπορεί να επανεκκινήσει ο μετροπόντικας στη συγκεκριμένη περιοχή με όρους απόλυτης ασφάλειας. Όπως μάλιστα ανέφερε ο Χάρης Δούκας, το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας είναι άμεσο, καθώς οι υπεύθυνοι ενημέρωσαν τη δημοτική αρχή ότι «το πόρισμα θα είναι έτοιμο, μας είπαν σε δύο εβδομάδες από τώρα».

Κυψέλη: Υπάρχουν έγγραφες βεβαιώσεις για συγκεκριμένες περιπτώσεις που έγιναν έλεγχοι

Απαντώντας στην αγωνία των κατοίκων για το αν είναι ασφαλές να κοιμούνται στα σπίτια τους, ο Δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε ότι έχουν ήδη εκδοθεί κάποιες γραπτές βεβαιώσεις, ωστόσο ο Δήμος απαιτεί καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη.

«Υπάρχουν αυτή τη στιγμή έγγραφες βεβαιώσεις για όποιους το ζήτησαν, για συγκεκριμένες περιπτώσεις που έγιναν έλεγχοι, ότι στατικά τα κτίρια αυτά είναι εντάξει. Εμείς θέλουμε για όλα τα κτίρια εγγράφως ότι η στατική επάρκεια είναι αυτή που πρέπει. Και κάτι άλλο ζητάμε: Να υπάρξει και ένας ανεξάρτητος δημόσιος φορέας, επιστημονικός φορέας, ο οποίος και αυτός επιπρόσθετα να πιστοποιήσει ότι τα κτίρια αυτά στατικά είναι εντάξει, να μπορούν οι άνθρωποι να κοιμούνται εκεί», τόνισε.

Μετά την ολοκλήρωση του πορίσματος των εμπειρογνωμόνων σε 15 ημέρες, θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση του Δημάρχου με τη διοίκηση της εταιρείας και τους εκπροσώπους των κατοίκων για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Παράλληλα, αποφασίστηκε ο ορισμός ενός συγκεκριμένου προσώπου επικοινωνίας (contact person) από την πλευρά της «Ελληνικό Μετρό», ο οποίος θα συνομιλεί απευθείας με τους ενδιαφερόμενους πολίτες για την άμεση επίλυση των προβλημάτων τους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΣΚΑΪ