Χανταϊός: Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Έλληνα επιβάτη - «Έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση»

Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν εξέδωσε το νοσοκομείο «Αττικόν» για τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου ξέσπασε επιδημία χανταϊού.

«Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με τη νόσο», αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενώ επισημαίνει πως ο 70χρονος έχει τεθεί σε «προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση καθαρά για προληπτικούς λόγους».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Αττικόν»

«Επιβάτης κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα Hantavirus Pulmonary Syndrome, για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ και έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση στο ΠΓΝ Αττικόν.

Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με τη νόσο. Το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λοίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου.

Οι αρμόδιοι ιατροί του ΠΓΝ Αττικόν σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας».

Το χρονικό της άφιξης του Έλληνα επιβάτη

Στις 03:20 προσγειώθηκε στην Ελευσίνα το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας με τον 70χρονο.

Ο Έλληνας επιβάτης έφθασε αρχικά με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Eindhoven της Ολλανδίας και από εκεί επιβιβάστηκε στην ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας με προορισμό το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Με δεύτερη ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ξεκαθαρίζει ότι ο επιβάτης από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, δεν έχει συμπτώματα αλλά μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα.

«Ο συμπολίτης μας που επαναπατρίζουμε απο την Ολλανδία μπαίνει για προληπτικούς και μόνον λόγους σε καρταντίνα . Δεν έχει απολύτως τίποτα. Απλά επειδή βρέθηκε στο περιβάλλον αυτό λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα. Είναι απολύτως καλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Κακώς έγραψα πάσχει εννοούσα μπορεί να είναι στην περίοδο επώασης. Είναι απολύτως καλά»