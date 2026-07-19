Χανιά: Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό έπειτα από σύγκρουση ασθενοφόρου με ΙΧ

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής (19/7) στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο πραγματοποιούσε διακομιδή ασθενούς, συγκρούστηκε με διερχόμενο Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να ανατραπεί και να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο σημείο έφτασαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων.

Η στιγμή της σύγκρουσης:

Κατά την επιχείρηση απεγκλωβίστηκε ο ασθενής που μεταφερόταν με το ασθενοφόρο, χωρίς τις αισθήσεις του. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν ο θάνατός του προκλήθηκε από τη σύγκρουση ή αν συνδέεται με την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας του.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν επίσης τα δύο μέλη του πληρώματος του ΕΚΑΒ, καθώς και η οδηγός του Ι.Χ., οι οποίοι διακομίστηκαν για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.