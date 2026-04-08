Χανιά: Συνελήφθη καθηγητής που φέρεται να ασελγούσε σε βάρος 14χρονης μαθήτριας

Συνελήφθη καθηγητής που φέρεται να ασελγούσε σε βάρος 14χρονης μαθήτριας, στα Χανιά.

Όπως προκύπτει από πληροφορίες, τις οποίες μεταφέρει η ΕΡΤ, η 14χρονη κατήγγειλε το περιστατικό στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, συνοδευόμενη από τους γονείς της και ψυχολόγο. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, πρόκειται για 37χρονο καθηγητή ο οποίος είχε αναλάβει την εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου.

Τα μαθήματα μουσικής φαίνεται πως γίνονταν και στο σπίτι της ανήλικης και στον προσωπικό χώρο του 37χρονου καθηγητή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η μαθήτρια αποκάλυψε αρχικά στους γονείς της τι συνέβαινε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με αποτέλεσμα να προχωρήσουν στην καταγγελία.

Οι αρχές συνέλαβαν τον καθηγητή τη Μεγάλη Τρίτη και σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χανίων με την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος ηλικίας. Ο ίδιος ζήτησε και πήρε προθεσμία ώστε να απολογηθεί.

