Χανιά: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα από σπρέι αφρού τρία παιδιά - Σε σοβαρή κατάσταση 15χρονη

Στο νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος» κατέληξαν τρία παιδιά ηλικίας 10 έως 15 ετών, τα οποία υπέστησαν χημικά εγκαύματα στα μάτια μετά από επαφή με σπρέι αφρού.

Τα περιστατικά στα Χανιά καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των αποκριάτικων εκδηλώσεων στην πόλη, με μία 15χρονη να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η ανήλικη, πιο συγκεκριμένα, υπέστη στικτή κερατίτιδα και παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, την ώρα που η οργανωτική επιτροπή του Κισσαμίτικου Καρναβαλιού αποφάσισε την απαγόρευση των εν λόγω προϊόντων τα επόμενα χρόνια.

Χανιά: Σε σκοτεινό περιβάλλον η 15χρονη

Ίδιες πληροφορίες διευκρινίζουν πως η 15χρονη θα χρειαστεί να παραμείνει σε σκοτεινό περιβάλλον, με περιορισμό κάθε δραστηριότητας, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη στους κερατοειδείς.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για χημικά εγκαύματα που συνδέονται με τους αφρούς των εκδηλώσεων, επισημαίνοντας ότι τα παιδιά ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία και η πορεία της υγείας τους είναι βελτιούμενη. Όπως τόνισε, αντίστοιχα περιστατικά δεν είχαν καταγραφεί στο παρελθόν στο συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Πάντως, μετά το συμβάν, η Οργανωτική Επιτροπή του Κισσαμίτικου Καρναβαλιού ανακοίνωσε ότι από την επόμενη χρονιά θα απαγορευτεί η χρήση σπρέι αφρού, τουλάχιστον σε επίπεδο οργανωμένων ομάδων, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η προστασία επισκεπτών και συμμετεχόντων.

