Χανιά: Στο νοσοκομείο 13χρονος μετά από δάγκωμα φιδιού

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής (31/7) ένας 13χρονος στα Χανιά, ο οποίος τραυματίστηκε έπειτα από δάγκωμα φιδιού.

Το περιστατικό στα Χανιά καταγράφηκε στην παραλία Αφράτα και, σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, προκλήθηκε αναστάτωση στους λουόμενους.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδευόμενο από γιατρό, με το πλήρωμα να προσφέρει τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες στον 13χρονο πριν από τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Ο 13χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση και παρακολούθηση. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ανησυχία.

Με πληροφορίες από NeaKriti