Χανιά: Πυκνή θαμνώδης βλάστηση και ξερά κλαδιά «έκρυβαν» τη σορό του 33χρονου για μήνες

Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης της σορού, που εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε περιοχή ανάμεσα στα χωριά Φρε και Τζιτζιφέ, στα Χανιά.

Η σορός ανήκει στον 33χρονο γιατρό του Βενιζέλειου νοσοκομείου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2025 στα Χανιά και με αυτό τον τρόπο, κλείνει η υπόθεση εξαφάνισής του.

Η σορός του εντοπίστηκε από περαστικό, σε δύσβατο σημείο με πυκνή βλάστηση και ξηρά κλαδιά, κοντά σε ένα εκκλησάκι της περιοχής.

Η αναγνώριση έγινε αρχικά από τα ρούχα που φορούσε, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για τον αγνοούμενο γιατρό, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί ακόμη η επίσημη διαδικασία.

Χανιά: Οι γονείς του 33χρονου καλούνται να τον αναγνωρίσουν

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών και του ιατροδικαστή, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η σορός ανήκει στον 33χρονο. Ωστόσο, για την πλήρη επιβεβαίωση αναμένεται η παρουσία των γονέων του, ενώ δεν αποκλείεται να ζητηθεί και εξέταση DNA, καθώς η κατάσταση της σορού δεν επιτρέπει οριστική ταυτοποίηση.

Το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός μάλιστα, είναι ιδιαίτερα δυσπρόσιτο, κάτι που φαίνεται να δυσχέρανε τις έρευνες τους προηγούμενους μήνες.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, ο άτυχος άνδρας φέρεται να είχε διανύσει μεγάλη απόσταση πεζός, περνώντας ακόμη και μέσα από χωριό χωρίς να γίνει αντιληπτός, πριν καταλήξει στο σημείο όπου εντοπίστηκε.

Η σορός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για νεκροψία–νεκροτομή, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ο 33χρονος έχασε τη ζωή του.

