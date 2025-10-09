Χανιά: Πατέρας και γιος παρασύρθηκαν από τα κύματα - Νεκρός ο 71χρονος

Τραγωδία σημειώθηκε στα Χανιά, στην παραλία των Φαλασάρνων, σήμερα το μεσημέρι, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου.

Ένας 71χρονος, με καταγωγή από τη Γερμανία, έκανε μπάνιο στη θάλασσα, μαζί με τον 48χρονο γιο του, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Λίγο μετά τις 15:00 και κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οι δύο άνδρες ενώ κολυμπούσαν, κατέληξαν να πνίγονται, με τους λουόμενους να αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο και να σπεύδουν για βοήθεια.

Οι άνδρες οδηγήθηκαν, τελικά, εκτός θάλασσας, με τους λουόμενους να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.

Χανιά: Ο 71χρονος πνίγηκε στη θάλασσα

Ο 71χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ενώ ο 48χρονος γιος του επανήλθε, κατόπιν υπεράνθρωπης προσπάθειας από τους ντόπιους.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Κισάμου και παρέλαβε τους δύο άνδρες.

Ο 48χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται, ενώ για τον 71χρονο, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή δεν υπήρχε ναυαγοσώστης καθώς η ναυαγοσωστική περίοδος έληξε την 1η Οκτώβρη.