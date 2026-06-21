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Χανιά: Νεκρός 28χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στον Πλατανιά

Ο νεαρός φέρεται να έχασε τον έλεγχο της μηχανής του προσπαθώντας να αποφύγει πεζό που διέσχιζε διάβαση

The LiFO team
The LiFO team
ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ Facebook Twitter
Το σημείο όπου σημειώθηκε το δυστύχημα / Φωτ.: ERT News
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Τη ζωή του έχασε ένας 28χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Πλατανιά Χανίων, στην Παλαιά Εθνική Οδό, κοντά σε διάβαση πεζών έξω από κατάστημα σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός οδηγός κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του όταν επιχείρησε να αποφύγει πεζό που διέσχιζε τον δρόμο από τη διάβαση. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο οδόστρωμα.

Ακολούθησε σύγκρουση με διερχόμενο όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με συνέπεια τον βαρύτατο τραυματισμό του 28χρονου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις. Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, ο νεαρός άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο περιστατικό.

Ο θάνατος του 28χρονου έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία των Χανίων, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με ακόμη ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στους δρόμους της περιοχής.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ News

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