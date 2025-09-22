Ελλάδα

Χανιά: Νεκρό βρέφος 2,5 μηνών - Συνελήφθησαν οι γονείς του

Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του - Φως θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Unsplash

Τραγωδία σημειώθηκε στα Χανιά με νεκρό βρέφος.

Το βρέφος ήταν 2,5 μηνών και βρέθηκε νεκρό στην κούνια του, γεγονός που διαπίστωσαν οι γονείς του.

Στη συνέχεια, κάλεσαν το Κέντρο Υγείας Βάμου και άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου, ωστόσο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την Τρίτη θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του 2,5 μηνών βρέφους.

Οι νεαροί γονείς από τη Φινλανδία, ένας 28χρονος και η 26χρονη σύντροφός του, συνελήφθησαν από τις Αρχές, σύμφωνα με το cretalive.gr. 

