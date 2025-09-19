Χανιά: Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε την Πέμπτη κοντά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης, στο εργοστάσιο ανακύκλωσης της ΔΕΔΙΣΑ στα Χανιά.

Η φωτιά σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, μαίνεται ακόμη, ενώ εκτιμάται πως δεν θα σβήσει εύκολα, λόγω του καυστικού υλικού των σκουπιδιών που υπάρχουν στον χώρο.

Αξίζει να σημειωθεί, πως όλο το βράδυ ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούσαν στο σημείο για την κατάσβεσή της.

Οι προσπάθειες κατάσβεσης ξεκίνησαν εκ νέου από το πρωί της Παρασκευής, και στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 20 πυροσβέστες με εννέα οχήματα.

Φωτ. από το σημείο της φωτιάς στα Χανιά / creta24.gr

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να έχει οροθετηθεί στο σημείο που είναι σκουπίδια και τα απορρίμματα.

Μιλώντας σε τοπικά μέσα για την εξέλιξη της φωτιάς, ο πρόεδρος του ΔΕΔΙΣΑ, Νίκος Ηλιάκης, δήλωσε μιλώντας στο creta24.gr ότι «προσπαθούμε να περιορίσουμε τη φωτιά που δυστυχώς δεν μπορεί να περιοριστεί με νερό αλλά κυρίως με χώμα. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε μια πλήρη χωματοκάλυψη του πεδίου της φωτιάς το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο».