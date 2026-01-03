Χανιά: Έδειχνε την καραμπίνα του στον αδελφό του και τον πυροβόλησε κατά λάθος

Άνδρας 38 ετών νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χανίων έπειτα απο τραυματισμό στο δεξί χέρι και το δεξί πόδι του.

Όλα συνέβησαν, όταν ο 36χρονος αδελφός του, έχοντας μόλις καθαρίσει την καραμπίνα του, τον κάλεσε για να του δείξει το όπλο.

Ωστόσο, ο 36χρονος είχε ξεχάσει δύο φυσίγγια μέσα στην καραμπίνα και τη στιγμή που τα δύο αδέλφια περιεργάζονταν το όπλο, η καραμπίνα εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 38χρονος, όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο cretalive.gr.

Άμεσα ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, με την πορεία της υγείας του να εξελίσσεται ικανοποιητικά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο 36χρονος αδελφός του συνελήφθη από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο, ενώ φέρεται να κατέχει νόμιμα την κυνηγετική καραμπίνα.