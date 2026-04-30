Χανιά: «Δεν αντέχω άλλο» - Παραιτήθηκε ο μοναδικός γιατρός του τομέα ΕΚΑΒ

Παραιτήθηκε ο μοναδικός γιατρός του ΕΚΑΒ στα Χανιά.

Η παραίτηση του έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στον τομέα υγείας στα Χανιά, με τους εργαζόμενους να κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εξέλιξη, καθώς δημιουργείται σοβαρό κενό σε μια ήδη πιεσμένη υπηρεσία.

Ο Κωνσταντίνος Λάμπρης, εξήγησε ότι οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση λόγω της υπερβολικής επιβάρυνσης, αφού ήταν ο μόνος γιατρός που κάλυπτε τις ανάγκες, σε μια περιοχή με αυξημένες απαιτήσεις λόγω τουρισμού και συχνών περιστατικών.

Όπως ανέφερε, παρά την αγάπη του για τη δουλειά, δεν μπορεί να ανταποκριθεί μόνος σε τόσο μεγάλο φόρτο, τονίζοντας ότι η συνεχής εργασία χωρίς επαρκή ξεκούραση επηρεάζει τόσο τον ίδιο όσο και την οικογενειακή του ζωή.

Χανιά: «Σεβάσου το παιδί μου που δεν είχα που να το αφήσω.

Σε σχετική ανάρτησή του στα social media, ανέφερε αρχικά πως «υπέβαλα την παραίτηση μου για προσωπικούς λόγους».

«Όλα τα άντεξα στη δουλειά τη σωματική, ψυχολογική κούραση όλα, δούλευα με χειρουργημένο πόδι δύο φορές διαλυμένη μέση και ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκα. Αγαπώ το ΕΚΑΒ αγαπώ τη δουλειά μου, τον ασθενή τους συναδέλφους. Τα Χανιά έχουν μια ιδιαιτερότητα είναι μια πόλη με πολλά φαράγγια επισκέψιμα, με Γαύδο, με τουρισμό, με αεροδιακομιδές και εγώ είμαι μόνος», συνέχισε.

«Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να τα αναλάβω όλα. Δεν έχω υπερδυνάμεις, δεν γίνεται μετά από εφημερία ενώ έχεις δει αυτά που έχεις δει και να έχεις τη μεθεπόμενη ημέρα εφημερία και να είσαι σε ρεπό να αναλαμβάνεις πάλι υπηρεσία. Δεν σέβεσαι εμένα δεν σέβεσαι τίποτα, σεβάσου το παιδί μου που δεν είχα που να το αφήσω. Πάντα όλοι πόνταραν στο φιλότιμο μου», κατέληξε ο κ. Λάμπρης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ