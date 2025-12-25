Χανιά: Βρέθηκε ηρωίνη στα μαγειρεία των φυλακών της Αγυιάς

Ηρωίνη εντοπίστηκε μέσα στις φυλακές Αγυιάς στα Χανιά, παραμονή Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ηρωίνη βρέθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου των σωφρονιστικών υπαλλήλων της φυλακής, στο χώρο των μαγειρείων.

Τότε, σε οροφή του υπό κατασκευή ανελκυστήρα βρήκαν επιμελώς κρυμμένα συνολικά οχτώ φιξάκια με 4,4 γραμμάρια ηρωίνης.

Τα ναρκωτικά τα οποία κατασχέθηκαν, κατά τις ίδιες πληροφορίες είχε κρύψει κρατούμενος, προκειμένου να διοχετευτούν σε πτέρυγες του καταστήματος.

Ωστόσο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν περισσότερων δραστών.

Με πληροφορίες από cretapost.gr