Χανιά: Ανήλικη κατήγγειλε ομαδικό βιασμό από 5 άτομα - 10 συλλήψεις

Ανήλικη στα Χανιά, κατήγγειλε τον βιασμό της από πέντε άτομα, με τις Αρχές να προχωρούν μέχρι σήμερα σε συλλήψεις 10 ατόμων.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης, πέντε άτομα προχώρησαν στον ομαδικό βιασμό της τα ξημερώματα της Πέμπτης, στην περιοχή των Χανίων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στον καταγγελλόμενο βιασμό συμμετείχαν ένας 15χρονος και ένας 18χρονος υπήκοοι Βουλγαρίας και τρεις Έλληνες, ένας 17χρονος, ένας 21χρονος ένας 27χρονος.

Μάλιστα, ο 17χρονος φέρεται να βιντεοσκοπούσε την πράξη με το κινητό του τηλέφωνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τους παραπάνω, συνελήφθη ένας ακόμη 21χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ο οποίος δεν φέρεται να συμμετείχε στον βιασμό, αλλά έκανε άσεμνες χειρονομίες και χρησιμοποιούσε άσεμνη γλώσσα.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και τρεις κηδεμόνες, δύο γυναίκες από τη Βουλγαρία και μία από την Αλβανία, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή, καθώς αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμός, γενετήσια πράξη χωρίς συναίνεση, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, πορνογραφία ανηλίκων και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

