Χανιά: 60χρονος σκοτώθηκε σε δυστύχημα και εντοπίστηκε μετά από ώρες - Δεν είχε γίνει αντιληπτό το τροχαίο

Ένας 60χρονος άνδρας, πατέρας τριών παιδιών, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του το μεσημέρι της Κυριακής, 28 Δεκεμβρίου, στην περιοχή Πέτρα Σελί στον Σέμπρωνα του δήμου Πλατανιά, στα Χανιά.

Το αυτοκίνητο του άτυχου άνδρα φέρεται να εξετράπη της πορείας του κατά τις βραδινές ώρες, χωρίς ωστόσο το περιστατικό να γίνει άμεσα αντιληπτό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πολύωρη απουσία του προκάλεσε έντονη ανησυχία στους οικείους του, γεγονός που οδήγησε στην κινητοποίηση των Αρχών για τον εντοπισμό του.

Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 15 άτομα, με πυροσβεστικές δυνάμεις από τα Χανιά και τον Καμπανό, καθώς και στελέχη της ΕΜΟΔΕ, προκειμένου να προχωρήσουν στον απεγκλωβισμό του οδηγού. Ο 60χρονος παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Με πληροφορίες από neakriti