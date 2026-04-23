Χανιά: 27χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος υπέστη ανακοπή - Επανήλθε με ΚΑΡΠΑ

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στον Δήμο Αποκορώνου στα Χανιά, όταν 27χρονος εργαζόμενος κατέρρευσε, έχοντας υποστεί ανακοπή καρδιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου zarpanews.gr, το συμβάν εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης, στον χώρο της πισίνας του ξενοδοχείου.

Ο νεαρός ξενοδοχοϋπάλληλος, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τις αισθήσεις του, προκαλώντας αναστάτωση σε συναδέλφους και παρευρισκόμενους.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε πλήρωμα από το Κέντρο Υγείας Βάμου, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Με τη χρήση καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), οι διασώστες κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Ο 27χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, zarpanews.gr