Χαλκιδική: Ζευγάρι έσωσε ηλικιωμένο από πνιγμό στη Σωζόπολη

Ηλικιωμένος άνδρας με κινητικά προβλήματα σώθηκε από πνιγμό στη Σωζόπολη Χαλκιδικής, χάρη στην άμεση παρέμβαση ενός ζευγαριού που γνώριζε να παρέχει πρώτες βοήθειες.

Η Ελλάδα μπορεί να είναι γνωστή για τις παραλίες της, ωστόσο η θάλασσα κρύβει κινδύνους, με πολλά περιστατικά να καταγράφονται κάθε καλοκαίρι.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η σωτήρια βοήθεια προέρχεται από εθελοντές ή πολίτες που διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα σε ένα επείγον περιστατικό.

Κατά μέσο όρο, 373 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες, ενώ το 80% των περιστατικών αφορά άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών.

Επίσης, το 64% των πνιγμών σημειώνεται σε παραλίες όπου δεν υπάρχει φύλαξη ή παρουσία ναυαγοσώστη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ